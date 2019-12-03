Установлены личности всех погибших при ДТП с автобусом в Забайкалье

Личности всех 19 погибших в результате падения с моста пассажирского автобуса на трассе Чита — Сретенск в Забайкальском крае установлены. Об этом Лайфу сообщил глава Сретенского района края Алексей Закурдаев.

— 18 погибших из 19 опознаны, личность последней погибшей установлена. Для её опознания сегодня в Сретенский район район приехали родственники, сейчас они временно размещены в гостинице, — заявил Закурдаев.

По его словам, 17 погибших оказались жителям Сретенского района, ещё двое — Читы.

Напомним, 1 декабря в Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста. В результате трагедии погибли 19 человек. По предварительным данным, причиной ДТП стало лопнувшее колесо. Ранее СКР задержал организатора перевозки пассажиров.