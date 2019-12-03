В Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров — видео

В Санкт-Петербурге загорелся ангар. Площадь возгорания составила 12 тысяч квадратных метров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской главк МЧС России.

Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного 3 декабря в 2:13. Отмечается, что происходит горение по всей площади помещения, произошло обрушение конструкции. Добавим, что инцидент произошёл в промышленной зоне.

При этом из-за увеличения ранга возгорания до 4-го на место выехали пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория. Информации о погибших и пострадавших не поступало.