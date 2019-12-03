Россияне стали больше денег тратить на медикаменты

При этом отмечается, что такой рост связан не с подорожанием лекарств, а с понижением спроса на дешёвые препараты.

Россияне стали тратить больше денег на покупку медикаментов. Так, за октябрь текущего года средний чек за лекарства вырос на 6,9% процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на исследование DSM Group.

По мнению экспертов, это связано не с ростом цен на лекарственные средства, а со снижением спроса на дешёвые медикаменты. К примеру, россияне на 21% реже стали покупать активированный уголь, на 16% уменьшились продажи мукалтина. Некоторые отказываются от недорогих лекарств потому, что считают их неэффективными, а некоторые из экономии покупают большие упаковки — оптом, как известно, дешевле.

Но это касается только препаратов по цене до 50 рублей. В более дорогих сегментах продажи увеличились в пределах 10%. Но в целом фармацевтический рынок стагнирует, отмечают "Известия".

— Тот же уголь поэтому мог отчасти "вылезти" из категории дешевле 50 рублей. Ведь упаковка, допустим, в 40 таблеток гораздо дороже стандартных 10, но одна таблетка обходится выгоднее, — пояснила исполнительный директор союза "Национальная фармацевтическая палата" Елена Неволина.

По словам экспертов, аптеки в любом случае нацелены на то, чтобы продать посетителю более дорогой товар. И такая тенденция в будущем будет только набирать обороты, ведь аптеки имеют по большей части не социальную, а коммерческую структуру.

Заместитель гендиректора по развитию фармацевтической компании Stada CIS Иван Глушков отметил, что государство уже ограничивает рост цен на жизненно важные и необходимые лекарства. В таком списке уже находится 650 непатентованных наименований медикаментов, которым соответствует порядка 30 тысяч брендов препаратов. А в 2020 году из списка исчезнет один медикамент и 24 добавятся.