СМИ: Первые российские "Мистрали" будут заложены в Керчи в 2020 году

Первые российские аналоги дока-вертолётоносца "Мистраль" будут заложены в Керчи в 2020 году и переданы Военно-морскому флоту РФ в период с 2024 по 2025 год, сообщают РИА "Новости" со ссылкой на осведомлённый источник.

Он также добавил, что на данный момент принято решение сконструировать два корабля, в дальнейшем серия может быть продолжена.

Напомним, разработка первого российского "Мистраля" началась в июне этого года. Корабли нового типа будут создаваться как мультизадачные суда, способные выполнять разные боевые миссии.

Напомним, Россия заключила с Францией договор на поставку двух вертолётоносцев в 2011 году. В 2014 году, когда один из кораблей был уже готов, Париж отказался выполнять условия сделки, объяснив своё решение ситуацией вокруг конфликта на востоке Украины, и перечислил неустойку. В 2015-м РФ получила часть технологий для строительства собственных "Мистралей" и к 2020 году запланировала начать проектирование.