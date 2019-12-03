Меланья Трамп показала рождественские украшения Белого дома — видео

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Первая леди США Меланья Трамп показала рождественские интерьеры Белого дома, она разместила видео на странице в "Твиттере".

— Дух Америки сияет в Белом доме. Я рада поделиться этой прекрасной выставкой патриотизма и рада, что все могут ощутить красоту рождественского сезона, — отметила супруга главы государства.

Интерьеры оформлены в бело-красном цвете, в залах стоят рождественские ели, есть календарь в форме Белого дома, ёлочные игрушки с национальной символикой, макет моста через пролив Золотые Ворота в Сан-Франциско и другое.

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