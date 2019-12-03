В Британии машина врезалась в группу школьников, погиб подросток

Подозреваемый скрылся с места происшествия, но был задержан полицией, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В Великобритании автомобиль сбил группу школьников, погиб 12-летний подросток, сообщила полиция Эссекса на своей странице в "Твиттере".

— Мы возбудили дело по статье "Убийство" после произошедшей ранее в понедельник в городе Лоусон аварии. К сожалению, 12-летний мальчик скончался. Мы просим обратиться в полицию всех, у кого есть информация о случившемся, — отмечается в сообщении.

Инцидент произошёл в 15:20 (18:20 мск), когда в школах заканчиваются занятия. Водитель серебристого "форда" скрылся с места происшествия, однако полиции удалось его задержать, ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

В аварии также пострадали два подростка 15 лет, подросток 13 лет, девушка 16 лет и 53-летняя женщина. Они получили травмы, не угрожающие жизни.

Ранее в Канаде столкнулись школьный автобус и автокран, трое детей пострадали.