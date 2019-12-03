Российским морякам выплатили долг по зарплате в три миллиона рублей

Морякам судна DPL Alyur выплатили три миллиона рублей. Именно такую сумму им задолжали работодатели. Однако иностранный судовладелец решил проблему только после вмешательства Приморской транспортной прокуратуры, сообщает пресс-служба ведомства.

Жалоба от 14 российских моряков поступила в прокуратуру в сентябре текущего года. Как только DPL Alyur зашло в порт Владивостока, транспортный прокурор направил заявления о взыскании долга по зарплате для каждого моряка.

Компания Nortwest Ship Management LTD выплатила задолженность в полном объёме, не дожидаясь решения суда. На такое решение повлияло прежде всего то, что судебные санкции могли ограничить выход судов компании из российских портов.

Ранее сообщалось, что Минюст предложил ужесточить наказание задолжавшим зарплату работодателям. Отмечается, что такая инициатива может выйти правительству боком, ведь именно государственные организации зачастую задерживают работникам выплаты.