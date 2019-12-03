На Камчатке 21-летнего студента-заочника назначили главой отдела ЖКХ

Прокуратура возбудила административное дело из-за несоответствия квалификации молодого человека занимаемой должности.

На Камчатке 21-летний студент-заочник московского вуза возглавил отдел ЖКХ в местной администрации, об этом сообщается на сайте прокуратуры по региону.

— 11 ноября 2019 года районная администрация заключила трудовой договор с 21-летним работником, являющимся студентом-заочником 4 курса московского высшего учебного заведения, — отмечается в сообщении.

В ведомстве возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 5.27 КоАП РФ за нарушение требований законодательства, содержащего нормы трудового права. Молодой человек не имеет достаточного опыта и квалификации для назначения на начальственную должность в муниципальной службе.

Также поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности тех, кто принял студента на это место.