В Екатеринбурге автомобиль протаранил ехавшую на вызов к ребёнку машину скорой

В Екатеринбурге легковая машина не пропустила ехавшую со спецсигналами на вызов к ребёнку машину скорой помощи и врезалась в неё, сообщил портал "Е1".
Как сообщил очевидец происшествия, спецтранспорт было видно издалека, но водитель Lanos выскочил на перекрёсток и протаранил скорую.
— Я притормозил, эти стали светить мне фарами, а потом обогнали меня по встречке и стали выезжать на перекрёсток. Я рукой им машу: скорая там несётся, куда ты едешь? — добавил свидетель.
На место прибыли ещё два экипажа скорой помощи, но мужчины из легковушки, которые, по словам очевидца, пострадали, отказались от осмотра. Обе машины увезли на эвакуаторе.
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