В Екатеринбурге автомобиль протаранил ехавшую на вызов к ребёнку машину скорой

По словам очевидца, спецтранспорт было видно издалека, но водители легковушки проигнорировали спецсигналы.

В Екатеринбурге легковая машина не пропустила ехавшую со спецсигналами на вызов к ребёнку машину скорой помощи и врезалась в неё, сообщил портал "Е1".

Как сообщил очевидец происшествия, спецтранспорт было видно издалека, но водитель Lanos выскочил на перекрёсток и протаранил скорую.

— Я притормозил, эти стали светить мне фарами, а потом обогнали меня по встречке и стали выезжать на перекрёсток. Я рукой им машу: скорая там несётся, куда ты едешь? — добавил свидетель.

На место прибыли ещё два экипажа скорой помощи, но мужчины из легковушки, которые, по словам очевидца, пострадали, отказались от осмотра. Обе машины увезли на эвакуаторе.