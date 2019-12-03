В Казахстане из-за гололёда опрокинулся автобус с 50 пассажирами

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Фото © Inbusiness.kz

Автобус с пассажирами опрокинулся в Казахстане из-за гололёда на дороге. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя комитета МВД Казахстана по ЧС Нурсултана Нурахметова.

Инцидент произошёл утром 3 декабря на дороге Кызылорда (на юге) — Кумколь (под Нур-Султаном). По словам Нурахметова, водитель не справился с управлением транспортного средства, из-за автобус перевернулся.

По предварительным данным, на момент ДТП в салоне автобуса находилось 50 пассажиров. Точное количество пострадавших устанавливается.

На базе областного департамента по ЧС организован оперативный штаб, выясняются все детали происшествия.

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