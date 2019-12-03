В квартире в центре Москвы обнаружили тело психически больной пенсионерки

В одной из квартир в центре Москвы на Волгоградском проспекте обнаружили тело психически больной пенсионерки, сообщает Агентство городских новостей "Москва".
По словам издания, умершая женщина без признаков насильственной смерти была обнаружена в кладовке за закрытой дверью. Она скончалась около шести дней назад.
В правоохранительные органы обратилась сестра хозяйки квартиры, она сообщила, что та не выходит на связь и страдает неким душевным расстройством, каким именно — неизвестно.
Тело женщины было доставлено в морг, обстоятельства произошедшего выясняются.
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