В квартире в центре Москвы обнаружили тело психически больной пенсионерки

Её сестра обратилась в правоохранительные органы, когда пожилая женщина перестала выходить на связь.

В одной из квартир в центре Москвы на Волгоградском проспекте обнаружили тело психически больной пенсионерки, сообщает Агентство городских новостей "Москва".

По словам издания, умершая женщина без признаков насильственной смерти была обнаружена в кладовке за закрытой дверью. Она скончалась около шести дней назад.

В правоохранительные органы обратилась сестра хозяйки квартиры, она сообщила, что та не выходит на связь и страдает неким душевным расстройством, каким именно — неизвестно.

Тело женщины было доставлено в морг, обстоятельства произошедшего выясняются.

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