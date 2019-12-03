При крупном пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге никто не пострадал

При пожаре в ангаре в Санкт-Петербурге, загоревшемся на площади в 12 тысяч квадратных метров, пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам начальник ГУ МЧС РФ по городу Алексей Аникин.

— В настоящее время на пожаре работают 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Погибших, пострадавших нет. Работы продолжаются, — сообщил Аникин.

Пожар полностью не потушен, однако из 12 тысяч квадратных метров площадь активного горения составляет 6 тысяч квадратных метров.

Начальник ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу отметил, что усилия личного состава сосредоточены на тушении контейнеров и штабелей строительных материалов различной направленности. Они сделаны из каучука, фанеры и других материалов.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло ночью 3 декабря в 02:13 на Московском шоссе в Северной столице. Ангар полыхал по всей площади помещения, произошло обрушение конструкции.