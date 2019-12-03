СМИ: Число аварий с участием такси выросло на 60%

При этом смертность в таких ДТП увеличилась на 41%, а число пострадавших — на 63,9%.

За 10 месяцев 2019 года число аварий с участием такси увеличилось на 60% и составило 2,7 тысячи аварий. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на начальника организационно-аналитического управления ГИБДД РФ Сергея Рыжова.

При этом по Москве число ДТП выросло ещё больше — до 70% и 1,3 тысячи соответственно. Как отмечают эксперты, происходит это из-за усталости водителей, которым приходится работать по 12–14 часов, и из-за низких тарифов, которые устанавливают интернет-агрегаторы.

— Наибольший вклад дают нарушения, связанные с желанием быстро проехать и доставить клиента. Это несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка, неправильный выбор дистанции, нарушение правила проезда переходов, неправильные перестроения, — рассказал Рыжов.

При этом количество пострадавших и погибших в таких авариях тоже увеличилось. Смертельных случаев стало на 41% больше (110 человек), а число ДТП с пострадавшими возросло на 63,9% и составило 3,66 тысячи человек.

Власти Москвы направили в Госдуму ряд законодательных инициатив, призванных отрегулировать рынок. В частности, они потребовали обязательного наличия российских прав у таксистов и срока водительского стажа от трёх лет. Такая норма была включена в новую редакцию "закона о такси".

Директор по развитию бизнеса "Яндекс.Такси" Алексей Федотов, в свою очередь, предложил ввести электронные системы контроля состояния водителя. Например, это видеокамеры в салоне, позволяющие следить за уровнем усталости водителя, или специальные ограничители приёма заказов при переработках.

Однако дополнения к законопроекту будут приняты не раньше грядущего года, точных сроков пока нет. А вот тестирование электронной системы для водителей уже точно начнётся в 2020 году.