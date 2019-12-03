СМИ: "Золотой век" сланцевой нефти в США закончился

Эксперты считают, что неуклонный рост добычи чёрного золота в следующем году резко снизится.

Министры Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) считают, что "золотому веку" сланцевой нефти в США пришёл конец, об этом сообщило издание Bloomberg.

Они полагают, что неуклонный рост добычи нефти в США в следующем году резко замедлится. В целом по отрасли нефтяные трейдеры и руководители компаний считают, что в 2020 году темпы разработки нефтяных месторождений снизятся по сравнению с этим и прошлым годом.

Издание отмечает, что снижение роста не означает его отсутствия, другие страны продолжат добычу чёрного золота, и это является проблемой для Соединённых Штатов.

Ранее эксперты рассказали о темпах роста спроса на нефть в мире, при этом отмечается, что в России он возрастёт, а в США, напротив, снизится.