В Санкт-Петербурге рухнул ангар, горевший на площади 12 тысяч кв. метров

Ангар в Санкт-Петербурге, площадь горения которого составляла 12 тысяч квадратных метров, полностью рухнул. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сообщается, что ангар располагается в промзоне в Пушкинском районе Северной столицы. По предварительным данным, в нём хранились химические удобрения.

Для контроля состояния воздуха на месте ЧП задействованы передвижная химико-радиометрическая лаборатория, дежурные службы городского комитета по природопользованию и Роспотребнадзора.

Пожару присвоен повышенный уровень опасности. В его тушении задействовано 220 спасателей, 49 единиц техники. Сообщалось, что пострадавших при ЧП нет.

На складе горят каучук, фанера и другие строительные материалы. Отмечается, что ангар входит в логистический комплекс "Логистика-терминал", который занимает площадь в 92 га.