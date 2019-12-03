Роскомнадзор заблокировал несколько страниц Shutterstock за неприемлемый контент

Роскомнадзор ограничил доступ к некоторым страницам американского домена Shutterstock. Это следует из данных реестра запрещённой информации.

Shutterstock является одним из крупнейших в мире фотобанков. В реестре Роскомнадзора указано, что Shutterstock был заблокирован 13 ноября по решению Генпрокуратуры. О причинах блокировки не сообщается.

Несмотря на то что ограничение касается лишь нескольких страниц, некоторые интернет-операторы закрывают доступ сразу ко всему сайту. В Роскомнадзоре ранее пояснили, что это может говорить об использовании шифрования https://, которое не предоставляет возможности блокировать только отдельные страницы сайта.

Агентство Reuters со ссылкой на Shutterstock сообщает, что неприемлемый контент уже удалён и сейчас сервер работает с ведомством, чтобы удалить миниатюры этого изображения со страницы предпросмотра.

Доступ был ограничен на основании статьи 15.1 закона "Об информации", (ограничение доступа к ресурсам с запрещённой в России информацией, такой как детская порнография, информация о способах изготовления и использования наркотиков, о способах суицида и призывах к нему).