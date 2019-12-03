В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли мать и её девятилетняя дочь — видео

В Татарстане на трассе М7 в результате столкновения автомобиля Hyundai Accent и грузовика JАК погибли женщина и её девятилетняя дочь. Об этом сообщает региональный главк МВД России.

Трагедия произошла днём 2 декабря в Менделеевском районе республики. Обе погибшие находились в салоне легкового автомобиля. На кадрах видеозаписи можно увидеть, как иномарку сначала развернуло на 90 градусов и отбросило на полосу встречного движения, где ехал грузовик.

После удара машину выбросило на другую полосу, где ехал ещё один большегруз, с которым также произошло столкновение. Грузовой автомобиль от удара вылетел в кювет.