Украинская писательница взбесилась, когда её дочь в школе назвали россиянкой

В ответ на это она назвала учительницу тупицей и заявила, что та не знает историю и географию.

Украинская писательница, сотрудница дипмиссии Украины во Франции Ирена Карпа пообещала устроить "международный скандал" в школе её дочери за то, что учительница назвала украинцев и русских одним народом. Гневный пост об этом Карпа написала у себя на странице в "Фейсбуке".

Для съёмок фильма о глобальном потеплении учительница итальянского разделила детей на группы. Восьмилетняя дочь писательницы хотела попасть в группу "американцев", однако все места там уже были заняты. Тогда педагог отправила её в группу "россиян".

Девочка пыталась объяснить учительнице, что является украинкой, на что первая ответила, что это одно и то же.

— Я спокойно объяснила Кае (дочери. — Прим. Лайфа), что её учительница тупица, не учила ни историю, ни географию. А завтра пойду в школу ... поговорю с директором, — написала Карпа.

Она также добавила, что её муж-француз возмутился словам преподавателя ещё больше. Он планирует пойти разбираться вместе с супругой и грозится ежедневно распечатывать учительнице страницу "о войне в Донбассе, голодоморе и тому подобном".

— Короче, устроим завтра международный скандал, — добавила мама девочки.

Ирена Карпа — украинская писательница, певица, журналистка, телеведущая, общественный деятель. С октября 2015 года она занимает должность первого секретаря по вопросам культуры Посольства Украины во Франции. Принимала активное участие в событиях Майдана.

Ранее в МИД РФ назвали антинаучными заявления о "геноциде украинского народа". Это было ответом на то, что сенат США единогласно признал голодомор 1932–1933 годов геноцидом украинского народа.