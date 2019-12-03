СМИ: Самолёт Трюдо врезался в ангар

Основной правительственный самолёт премьер-министра Канады Джастина Трюдо вышел из строя после столкновения с ангаром. Об инциденте, произошедшем 18 октября, сообщает телеканал CTV со ссылкой на источник в вооружённых силах страны.

Как уточняется, 18 октября самолёт врезался в ангар на авиабазе в городе Трентон. В тот день воздушное судно отвозило Трюдо на международные мероприятия.

Отмечается, что в распоряжении премьера есть ещё четыре самолёта. На саммит НАТО он отправился на другом лайнере.