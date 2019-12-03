В России ликвидировали сеть наркоторговцев, которая работала в пяти регионах

Всего было задержано 14 человек. У них изъяли 25 килограммов наркотических средств.

Сотрудники полиции ликвидировали преступную группировку, которая торговала наркотиками в пяти регионах РФ. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По данным ведомства, наркотики производили в лабораториях в Московской области. В банду входили операторы, курьеры, кладовщики, бухгалтер и "кадровик", отвечавший за подбор персонала.

Вся торговля велась через мессенджеры. Вещества весом от одного до трёх граммов кладовщики прятали в тайниках в Подмосковье, а курьеры развозили их по регионам России.

Всего было задержано 14 человек. У них изъяли 25 килограммов наркотических средств. Аресты прошли в Нижегородской, Челябинской, Рязанской и Московской областях, а также в самой Москве. Все фигуранты дела сейчас находятся в СИЗО.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин призвал сотрудников МВД решительно бороться с коррупцией, экстремизмом, терроризмом, организованной преступностью, наркоторговлей и другими преступлениями.