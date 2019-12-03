"Роскачество" назвало лучшие приложения для заказа такси

Специалисты оценили производительность и надёжность мобильных приложений. Все сервисы показали корректную и стабильную работу.

Эксперты "Роскачества" проверили больше 40 наиболее популярных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, из них лишь 22 были рекомендованы к использованию. Об этом сообщается на сайте системы мониторинга качества.

Мобильные приложения были исследованы по нескольким параметрам: удобство, функциональность и безопасность хранения личных данных. Лучшими по совокупности всех критериев были признаны сервисы "Яндекс.Такси", Uber Russia и Gett на мобильной операционной системе iOS и "Яндекс.Такси", "Ситимобил" и Uber Russia на Android.

Что касается одной из самых важных характеристик любого мобильного приложения — функциональности, — то минимальный балл при оценке данного критерия получило семь приложений. Это было связано с тем, что в некоторых сервисах не отображается имя и фамилия водителя, его рейтинг и информация о компании-перевозчике. Кроме того, в некоторых приложениях нельзя было оставить комментарии для водителя при заказе машины, а в других — построить сложный маршрут поездки с остановками.

Удобство оценивалось экспертами по десяти параметрам, включая простоту и качество навигации, помощь в приложении и адаптацию для людей с ограниченными возможностями. Что касается последнего критерия, то лишь одно приложение поддерживало функцию увеличенного шрифта, предназначенную для слабовидящих людей.

По итогам проверки безопасности шесть сервисов получили низкие баллы. У них отсутствует шифрование пользовательских данных, что делает гаджет уязвимым для атак.

Ранее Лайф писал, что за 10 месяцев 2019 года количество аварий с участием такси увеличилось на 60%.