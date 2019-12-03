Лайф публикует первое видео с места ДТП с пассажирским автобусом под Белгородом

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В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии под Белгородом, где перевернулся рейсовый автобус с 30 пассажирами.

На кадрах видно, что автобус завалился на левый бок, разбито лобовое стекло. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, регионального управления МВД России и скорой помощи.

Напомним, автобус, направлявшийся в Старый Оскол, опрокинулся в кювет в Белгородской области. Пять человек обратились за помощью к медикам, одну женщину увезли в больницу. По предварительным данным, среди пострадавших также есть ребёнок.

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