Лайф публикует первое видео с места ДТП с пассажирским автобусом под Белгородом

В распоряжении Лайфа оказалось видео с места аварии под Белгородом, где перевернулся рейсовый автобус с 30 пассажирами.
На кадрах видно, что автобус завалился на левый бок, разбито лобовое стекло. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, регионального управления МВД России и скорой помощи.
Напомним, автобус, направлявшийся в Старый Оскол, опрокинулся в кювет в Белгородской области. Пять человек обратились за помощью к медикам, одну женщину увезли в больницу. По предварительным данным, среди пострадавших также есть ребёнок.
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