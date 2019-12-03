Лайф публикует видео крупного пожара в ангаре в Петербурге, снятое с дрона

К настоящему моменту, по информации регионального ГУ МЧС РФ, пожарным удалось локализовать огонь.

В Пушкинском районе Санкт-Петербурга пожарным удалось локализовать возгорание в ангаре, загоревшемся на площади в 12 тысяч квадратных метров. Лайф публикует кадры возгорания, снятые с дрона.

На кадрах, сделанных с помощью беспилотника, видна выгоревшая крыша строения. Один из её участков обвалился, произошло обрушение конструкции.

Усилия пожарных также были сосредоточены на тушении контейнеров и штабелей строительных материалов различной направленности. Они сделаны из каучука, фанеры и других материалов.

В 07:59 огонь удалось локализовать. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. На месте инцидента продолжают работу пожарные.

Отметим, что сейчас в петербургском районе Шушары для контроля состояния воздуха работает передвижная химико-радиометрическая лаборатория, а также дежурные службы Комитета по природопользованию и Роспотребнадзора. К настоящему моменту все показатели не превышают норму.

Лайф писал, что возгорание произошло ночью 3 декабря в 02:13 на Московском шоссе в Северной столице. Ангар полыхал по всей площади помещения. В результате происшествия никто не пострадал.