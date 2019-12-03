Эксперты рассказали, когда россияне начинают активно худеть

Они проанализировали интерес россиян к спортивным товарам и услугам в 2019 году и узнали, когда нашим соотечественникам чаще всего хотелось привести себя в форму.

Жители нашей страны чаще всего задумываются о фигуре после встречи Нового года и перед пляжным сезоном. В эти периоды спортивные товары и услуги пользуются наибольшим спросом, сообщили аналитики "Авито" в своём исследовании.

Они отметили, что худеющие россияне часто прибегают к помощи фитнес-тренера. В среднем по стране одно занятие с таким инструктором стоит около 1600 рублей.

— В этом году россияне чаще всего искали тренеров в январе и в июне, в другие месяцы популярность этого поискового запроса снижалась, — приводит выдержку из материала РИА "Новости".

Эксперты отметили, что первый всплеск интереса к спортивным товарам и услугам зафиксировали после новогодних каникул. Тогда спрос превысил среднегодовое значение на 72%. Второй пик наблюдался в период подготовки к пляжному сезону.

По данным "Авито", с наступлением лета соотечественники меньше интересуются фитнес-услугами, а к осени вновь берутся за фигуру. Аналитики полагают, что при сохранении тенденции следует ожидать значительного спроса на спортивные товары и услуги в январе 2020 года.

Они добавили, что популярные услуги фитнес-тренеров наиболее востребованы в столице, Санкт-Петербурге, Краснодаре. Меньше всего их услугами пользуются жители Тюмени, Тольятти и Ижевска. Дороже всего занятия с инструкторами обойдутся жителям Москвы (2110 рублей), Новосибирска (1940 рублей) и Воронежа (1870 рублей). Самые низкие цены на персональные тренировки зафиксировали в Перми (800 рублей), Челябинске (810 рублей) и Ульяновске (870 рублей).

Отмечается, что спортивные товары среди россиян не так популярны. Из 23 рассматриваемых городов спрос на них отметили только в Москве и Северной столице. Реже всего они нужны жителям Тольятти.

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