Более 90 браков заключат в Москве в "день четырёх двоек" 2 февраля

Несмотря на то что красивая дата выпадает на выходной — воскресенье, некоторые загсы столицы всё-таки откроют свои двери для влюблённых.

В Москве в воскресенье, 2 февраля 2020 года, будут работать сразу пять отделов ЗАГС. Благодаря этому у более чем 90 пар появилась возможность заключить союз в "день четырёх двоек". Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

— Во дворцы бракосочетания № 1, 3 и 5 уже подали максимальное количество заявлений. В день четырёх двоек там зарегистрируют более 90 браков, — уточняет Елена Ефремова, начальник Управления ЗАГС Москвы.

В связи с ажиотажем вокруг красивой даты было принято решение открыть 2 февраля ещё два отдела — Шипиловский и Гагаринский загсы. Подать туда заявление молодожёны могут уже сегодня.

Отметим, что следующая красивая дата — 20 февраля 2020 года — выпадает на четверг. В этот день для брачующихся будут доступны все ЗАГСы.

Ранее Лайф писал, что почти полтысячи пар поженятся в Москве 31 декабря, в канун Нового года.