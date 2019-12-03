СМИ: Contact и Western Union приостановили переводы в Таджикистан

Приостановка работы этих платёжных систем имеет чисто технический характер, пояснили в Нацбанке республики.

Системы переводов Western Union и Contact приостановили денежные переводы в Таджикистан, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на главу пресс-службы Нацбанка Таджикистана Мавджуду Хасанову.

— Приостановка работы этих платёжных систем носит чисто технический характер, Contact заработает уже во второй половине дня вторника, а Western Union — в среду, — пояснила она.

3 декабря в Таджикистане был запущен Национальный процессинговый центр, через который системы переводов должны проводить операции без открытия счёта. К нему пока подключились не все платёжные системы, поэтому переводы между Россией и Таджикистаном через них могут остановиться.

Таджикистан — второй по объёму рынок переводов средств из России после Узбекистана. В 2018 году объём переводов без открытия счёта составлял $2,55 млрд.