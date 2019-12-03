Зарезавший жену, сына и пасынка житель Татарстана планировал убийство

Сейчас 41-летний мужчина находится на допросе. Его жертвами стали три человека, одному мальчику удалось сбежать.

Житель Татарстана, зарезавший жену, родного сына и пасынка, планировал преступление заранее. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, мужчина уже признал вину.

Его жертвами стали 38-летняя женщина, 19-летний парень и двухлетний малыш. 12-летний мальчик находится в больнице Набережных Челнов.

Ранее стало известно, что пьяный житель Татарстана зарезал свою жену, родного сына и пасынка. Ещё одному мальчику удалось сбежать с места происшествия.