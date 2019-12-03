"Все радости зимней жизни". Водителей предупредили о гололёде на дорогах Москвы

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) предупредил московских водителей о гололёде на дорогах и посоветовал пересесть на метро.

— В Москве сегодня и снегопад, и гололёд. Все "радости" зимней жизни, от которых автомобилисты и пешеходы успели отвыкнуть. С утра много мелких ДТП, а вечером движение будет осложнено, — написало учреждение в Twitter.

В ЦОДД отметили, что быстрее и безопаснее будет передвигаться на московском метрополитене.

Напомним, сегодня в Казахстане из-за гололёда опрокинулся автобус с 36 пассажирами, восемь человек погибли.