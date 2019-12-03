Стало известно, сколько россияне потратят на новогодний стол

Эксперты провели онлайн-интервью среди более тысячи респондентов и узнали, какие продукты чаще всего становятся частью праздничного ужина.

Россияне планируют потратить около 10 тысяч на покупку продуктов для новогоднего стола. К таким выводам пришли аналитики компании Nielsen после проведения исследования.

В ходе опроса выяснилось, что 68% респондентов планируют отмечать праздник дома.

— В домашнем кругу этот праздник собираются отметить семь из десяти участников опроса Nielsen. И 85% из них планируют заняться приготовлением новогоднего ужина, что неизменно означает оживление спроса на ряд товаров, — приводит выдержку из отчёта компании РИА "Новости".

Среди продуктов россияне чаще всего останавливают свой выбор на фруктах и овощах (93% опрошенных), сыре (89%), свежем мясе, птице и рыбе (87%), мясных продуктах (81%). Самыми популярными напитками в этот период оказались шампанское и игристые вина. Из безалкогольных чаще всего называли фруктовые соки (77%), газированные напитки (50%) и минеральную воду (44%).

Аналитики Nielsen добавили, что основная часть россиян закупает еду для новогоднего стола с 24 по 28 декабря.

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