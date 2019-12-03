СМИ показали, как Трамп "забыл" Меланью и чуть не улетел без неё — видео

Телеканал FOX 10 Phoenix опубликовал видео, на котором президент США Дональд Трамп направляется к вертолёту перед вылетом из Белого дома.

Ролик привлёк внимание журналистов тем, что американский лидер сначала уверенно идёт к вертолёту, а затем останавливается и несколько секунд ждёт свою супругу Меланью, которая должна была лететь с ним. На телеканале предположили, что Трамп просто забыл про жену.

Однако пользователи Сети не согласились с такой подачей ролика журналистами.

— Выглядит как классические отношения мужа и жены, — отметил один из пользователей.

Супружеская пара Трампов не раз попадала в неловкие ситуации на глазах у журналистов. Так в сентябре Меланья не смогла справиться с ножницами на открытии памятника Джорджу Вашингтону, а ранее президента США заподозрили в унижении жены собачьими жестами.