Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в конце текущей недели

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют встретиться в конце текущей недели после переговоров премьер-министров двух стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

— Встреча президентов Белоруссии и России, как планируется, состоится в конце текущей недели, — отметила она.

При этом Эйсмонт отметила, что после разговора глав правительств премьеры "доложат о результатах работы", а затем состоится "основная встреча, о которой так много сейчас говорят".

Точную дату встречи Путина и Лукашенко пресс-секретарь белорусского лидера не озвучила, однако ранее сообщалось, что встреча премьера Белоруссии Сергея Румаса и главы российского правительства Дмитрия Медведева назначена на шестое декабря.