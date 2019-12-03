Путин и Лукашенко договорились о новой встрече в конце текущей недели

239

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Sergei Chirikov / Pool Photo via AP

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко планируют встретиться в конце текущей недели после переговоров премьер-министров двух стран. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря Лукашенко Наталью Эйсмонт.

Встреча президентов Белоруссии и России, как планируется, состоится в конце текущей недели, отметила она.

При этом Эйсмонт отметила, что после разговора глав правительств премьеры "доложат о результатах работы", а затем состоится "основная встреча, о которой так много сейчас говорят".

Точную дату встречи Путина и Лукашенко пресс-секретарь белорусского лидера не озвучила, однако ранее сообщалось, что встреча премьера Белоруссии Сергея Румаса и главы российского правительства Дмитрия Медведева назначена на шестое декабря.

Life Shot наш оперативный канал в Telegram

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×