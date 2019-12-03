В Петрозаводске дрифтующий автомобилист сбил женщину на площади — видео

2 декабря в Петрозаводске произошла авария, в ходе которой дрифтер сбил женщину задней частью автомобиля, сообщает портал "ДТП Петрозаводска и Карелии". Инцидент попал в объективы камер наблюдения.
В ролике видно, как автомобиль съезжает с дороги и начинает ехать по неконтролируемой траектории. В один из заносов водитель не справился с управлением и сбил задним бампером женщину, которая в результате получила травмы.
Пострадавшей назначили амбулаторное лечение.
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