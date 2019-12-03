Путин отметил важность ледокольного флота для Северного морского пути

Он выразил уверенность в том, что благодаря профессионализму корабелов и учёных стране и в будущем удастся добиваться прорывных свершений на арктическом направлении.

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских кораблестроителей, работников атомной промышленности и ветеранов отрасли с юбилеем атомного ледоколостроения. Обращение российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

В своём поздравлении он отметил роль ледокольного флота в освоении Арктики и создании условий для надёжной работы Северного морского пути. Он подчеркнул, что благодаря современным ледоколам удаётся обеспечить "безопасное и непрерывное судоходство в высоких широтах". Кроме того, они являются настоящими исследовательскими лабораториями для изучения арктической экосистемы.

Путин добавил, что перед представителями отрасли стоят важные задачи, для решения которых на верфях Балтийского завода строят три мощных ледокола и проектируют новые суда.

— Уверен, что профессионализм российских корабелов и учёных, их приверженность замечательным трудовым традициям предшественников позволят и впредь добиваться прорывных свершений на арктическом направлении, обеспечивать лидерство России в освоении Севера, в мирном использовании атома, — отмечается в послании.

Глава государства напомнил, что 60 лет назад, третьего декабря 1959 года, в эксплуатацию ввели атомный ледокол "Ленин", который стал первым гражданским судном с ядерной силовой установкой. Создание судна считается днём рождения атомного ледокольного флота.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Северный морской путь является национальной транспортной артерией и Россия будет обеспечивать её безопасность.