Спасаясь от отчима-убийцы, мальчик прыгнул в окно и спрятался в пекарне — видео

Мужчина сказал ребёнку, чтобы тот ушёл в комнату и не высовывался, потому что он "займётся им потом".

В городе Менделеевске в Татарстане 41-летний Айнур Х. напился, взял в руки нож и стал убивать всех членов своей семьи, не щадя никого. Спастись удалось только его 12-летнему пасынку: мальчик смог разбить окно и выбраться через него.

Босой, голый и весь в крови, маленький Никита смог добраться до пекарни, которая находилась неподалёку от их дома, где рассказал кассирше, что отчим убил его семью и хочет убить и его.

Мальчик рассказал, что слышал, как его родственник в общем зале расправился с мамой и старшим братом, а потом бросился на младшего ребёнка, которому было два года. На крики малыша мальчик выскочил из комнаты, отчим его заметил и также ранил. Мужчина сказал ребёнку, чтобы тот ушёл в комнату и не высовывался, потому что он "займётся им потом".

Мальчик убежал в свою комнату и уже оттуда услышал, что отчим закрывает входную дверь на все замки. Ребёнок испугался, решил разбить окно в комнате и выбраться через него, чтобы спастись.

Кассирши сразу вызвали скорую помощь и правоохранителей. До приезда скорой они отмыли мальчика от крови, промыли раны перекисью и успокоили. Возможно, удалось бы спасти мать и старшего брата, но медики и полиция долго не могли попасть внутрь квартиры, так как дверь была заперта и пришлось её срезать. Потом оставалось лишь констатировать смерть двух жертв. Двухлетний малыш умер в реанимации.

На данный момент Айнур задержан и даёт показания. Выживший мальчик находится в реабилитационном центре.