В Югре родители пожаловались на анкеты о "сексуальной жизни" второклашек

В бланке также есть вопросы о психических заболеваниях в семье и о фантазиях ребёнка о смерти.

В Ханты-Мансийском автономном округе родителям школьников выдали для заполнения анкеты с вопросами о сексуальной жизни ребёнка и его интересе к смерти. Об этом сообщает Ura.ru.

— Мой ребёнок учится в начальной школе, о какой сексуальной жизни может идти речь? А зачем вопросы про наличие интереса или фантазий про смерть и похороны? — возмутилась мама одного из школьников.

Женщина также была шокирована, что в бланке просят указать наличие психических расстройств у членов семьи.

Директор школы, в которой родители получили такие анкеты, Ирина Куклина пояснила, что это была рекомендация со стороны департаментов образования и здравоохранения ХМАО.

— Этот документ разработан как одна из дополнительных мер профилактики для обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних. Мы не принуждаем родителей отвечать на вопросы, которые их смущают, — сказала Куклина.

Напомним, ранее жительница Москвы забила тревогу из-за резкого ухудшения зрения девятилетней дочери. Взволнованная мать проверила смартфон школьницы и обнаружила переписку с неизвестным мужчиной, в том числе его фото интимного характера.