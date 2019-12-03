По мнению аналитиков, в следующем году Россия займёт лидирующие позиции в мировой экономике.

Датский банк Saxo Bank опубликовал "шокирующие прогнозы" на 2020 год, при этом отметив, что они маловероятны, но потенциальны. Об этом сообщает РИА "Новости".

Аналитики спрогнозировали, что в следующем году Россия останется в выигрыше, если вместе со странами ОПЕК снизит количество добываемой нефти на фоне сокращения разработок сланцевого топлива в США.

Также датский банк предполагает, что в мире заметно возрастёт внимание к зелёной экономике и РФ опять останется в лидерах, так как в стране добывается палладий, использующийся для очищения воздуха.

По мнению экспертов, в 2020 году президент США Дональд Трамп перестроит систему налогообложения с акцентом на внутреннее производство. Также, по их прогнозу, лидер не сможет удержать свои позиции и проиграет на выборах: его место займёт сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен.

Saxo Bank также прогнозирует, что в следующем году в Азии появится актив под названием "азиатское право заимствования" (ADR), который станет крупнейшей валютой в мире. Его цена будет равна двум долларам США.