Marvel представила первый тизер-трейлер "Чёрной вдовы"

Кроме Скарлетт Йоханссон, которая вновь сыграла роль русского спецагента, в фильме приняли участие Рэйчел Вайс, Флоренс Пью и Дэвид Харбор. Также, по слухам, в ленте появится Роберт Дауни — младший, который вернётся на экраны в образе Железного человека.

Кинокомпания Marvel Studios опубликовала долгожданный тизер-трейлер сольного фильма "Чёрная вдова", повествующего о приключениях Наташи Романофф. Соответствующий ролик был размещён на официальном YouTube-канале студии.

Согласно сюжету фильма, после событий картины "Первый мститель: противостояние" Наташу вновь настигают ошибки прошлого. В частности, ей придётся столкнуться с другой выпускницей "Красной комнаты" — программы по созданию вдов, то есть профессиональных шпионов и убийц, — Еленой Беловой.

Кроме того, Наташе предстоит повстречаться с супергероем Красным Стражем, а также с Таскмастером — наёмником, который способен в точности копировать любые движения.

В российский прокат "Чёрная вдова" выходит 20 апреля 2020 года.

Напомним, ранее Marvel анонсировала новую, четвёртую фазу своей киновселенной, частью которой станет несколько новых фильмов и сериалов. Откроется новая эра с фильма "Чёрная вдова" со Скарлетт Йоханссон.