Американский интернет-словарь назвал "экзистенциальный" словом года

В этом сыграли свою роль многие публичные люди — от Греты Тумберг и Джо Байдена до тележурналистов разных стран.

Словом 2019 года по версии американского интернет-словаря Dictionary.com стало прилагательное "экзистенциальный". Об этом они сообщили на своём сайте и в соцсетях.

Создатели словаря отмечают, что именно это слово преобладало в обсуждении доминирующих тем 2019 года. К таковым они причисляют изменение климата, насилие с применением оружия и демократические институты. Кроме того, слово "экзистенциальный" использовалось при обсуждении протестов в Гонконге, пожара в соборе Парижской Богоматери, Brexit, а также употреблялось в популярной культуре.

Востребованным прилагательное в теме экологии сделал американский сенатор Берни Сандерс, назвав изменение климата "экзистенциальным кризисом, который затрагивает" не только нынешнее, но и будущие поколения. После его речи в феврале количество поисковых запросов слова увеличилось на более чем 179%.

Летом и осенью 2019-го прилагательное "экзистенциальный" было популярно из-за пожаров в Амазонии и обрушившегося на Багамские острова урагана "Дориан". Многие СМИ и международные организации прибегали к этому термину при описании бедствий.

Ещё одной причиной увеличения интереса к слову "экзистенциальный" стало выступление шведской экологической активистки Греты Тунберг.

В марте толчок популярности "экзистенциальной" теме дала стрельба в мечетях в Крайстчерче, когда в результате атаки погибло 50 человек.

Причиной следующего "поискового всплеска" стала речь бывшего вице-президента Джо Байдена на митинге в Айове, в которой он утверждал, что Трамп подрывает основные ценности, которые, по мнению политика, делают страну такой, какая она есть. Отмечается, что количество поисковых запросов тогда увеличилось более чем на 1000%.

В поп-культуре виновниками востребованности прилагательного "экзистенциальный" стали сериал "Благие знамения" со всадниками апокалипсиса и мультфильм "История игрушек — 4", где герой Форки — как говорилось во многих рецензиях — испытывает "экзистенциальный кризис".

Создатели словаря отмечают, что смысл слова "экзистенциальный" побуждает человечество задуматься о более глубоких проблемах, оно сопереживает нашему опыту.

Ранее шорт-лист слов 2019 года назвал Оксфордский словарь.