В Кремле ответили на заявления ФБР об "угрозе" через российские приложения

В Кремле отреагировали на сообщения ФБР о том, что российские мобильные приложения несут "контрразведывательную угрозу" США.

— Это российская продукция. Там были некие программы упомянуты, которые в рамках свободной конкуренции опережают другие аналогичные продукты и достаточно стремительно захватывают позиции соответствующих сегментов рынка. Можно ли остановить эту конкуренцию подобными решениями ФБР? Не думаю. Конкурентноспособная продукция все равно будет востребована, — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом он добавил, что Россия в этой сфере остаётся открытой страной, потому что в "Интернете невозможно отгородиться", и у Москвы нет такой задачи.

Напомним, ФБР США признало российские мобильные приложения "контрразведывательной угрозой". В Вашингтоне считают, что власти РФ получают доступ к данным пользователей, которые используют в своих интересах.