В Подмосковье избили жену полузащитника "Тамбова"

После долгих уговоров потерпевшая призналась, что её и брата побил пьяный отец.

Жена полузащитника футбольного клуба "Тамбов" Валерия Чуперки обратилась в Одинцовскую центральную районную больницу с побоями. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

После долгих уговоров 21-летняя Анастасия призналась, что её и брата избил пьяный отец. Несмотря на инцидент, она не хотела обращаться в полицию с жалобой на домашнее насилие и побои. За неё это сделала медсестра, зафиксировавшая кровоподтёки левого предплечья и синяки. У брата супруги футболиста тоже обнаружили кровоподтёки и ссадины на обеих руках. Он также рассказал, что его избил отец.

В тот же день мама девушки сообщила в правоохранительные органы о том, что её муж часто напивается и начинает угрожать домочадцам, пуская в дело кулаки.

— В местный отдел полиции поступило заявление от женщины, которая сообщила, что её 46-летний супруг Владимир С. постоянно употребляет спиртные напитки, а когда становится пьяным, то начинает оскорблять её и детей. Также мужчина распускает руки и говорит, что убьёт их, — отметил источник издания в правоохранительных органах.

Когда футболиста попросили прокомментировать поведение тестя, он признался, что жена не рассказывала ему о произошедшем.

Теперь сотрудникам полиции предстоит установить все обстоятельства инцидента и выяснить, как часто отец Анастасии ведёт себя агрессивно по отношению к домочадцам и устраивает подобные скандалы.

Ранее сообщалось, что Совфед представил законопроект против домашнего насилия.