Песков подтвердил дату встречи Путина и Лукашенко 7 декабря

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил дату встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

— Подтверждаю. Встреча готовится, — ответил он на вопрос о том, состоится ли анонсированная Минском на 7 декабря встреча лидеров двух государств.

По словам представителя Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".

— Путь интеграции двух стран давно был выбран, мы идём поступательно в развитии нашего Союзного государства, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты встретятся после переговоров премьер-министров.