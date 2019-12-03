Песков подтвердил дату встречи Путина и Лукашенко 7 декабря

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Владимир Путин (справа) и Александр Лукашенко. Фото © Михаил Климентьев / пресс-служба президента РФ / ТАСС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил дату встречи российского лидера Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Подтверждаю. Встреча готовится, — ответил он на вопрос о том, состоится ли анонсированная Минском на 7 декабря встреча лидеров двух государств.

По словам представителя Кремля, на встрече будут обсуждаться вопросы двусторонних отношений, дорожные карты по развитию Союзного государства, крупные инвестиционные проекты и "газовые дела".

Путь интеграции двух стран давно был выбран, мы идём поступательно в развитии нашего Союзного государства, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что президенты встретятся после переговоров премьер-министров.

Автор:
Александр Юнашев
АЮ
Александр Юнашев
Соавторы:
Аннa  Харитонова
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