В Кремле ответили на заявление Эрдогана об отношениях с Россией и с НАТО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал высказывание турецкого лидера Реджепа Эрдогана о том, что отношения с Россией не являются альтернативой отношениям с другими союзниками, такими как НАТО.

— Многоплановые дружеские отношения с РФ не были и не могли быть препятствием для других стран для осуществления партнёрства в других направлениях. Об этом не было и не могло идти речи, — заверил представитель Кремля.

Напомним, ранее Эрдоган заявил, что отношения Москвы и Анкары не являются альтернативой сотрудничеству с другими странами. При этом он отметил важность контактов с РФ.