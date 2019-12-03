ФСБ задержала в Москве и Челябинске двух главарей "Хизб ут-Тахрир"

Силовики задержали в Москве и Челябинске двух главарей и семерых членов террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Задержанные — граждане России и стран Центральной Азии. По указанию из-за рубежа они распространяли в России "идеологию террористической организации", вербовали местных жителей и трудовых мигрантов в свои ряды.

Спецслужбы провели обыски в домах у террористов, у них изъяты запрещённые в России пропагандистские материалы, средства связи, электронные носители информации. Возбуждены уголовные дела.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.