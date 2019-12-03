Песков подтвердил встречу Путина с немецкими бизнесменами

Своё участие предварительно подтвердили руководители двадцати немецких компаний.

Президент России Владимир Путин проведёт традиционную встречу с представителями немецкого бизнеса. Как сообщили в Кремле, мероприятие запланировано на 6 декабря и пройдёт в Сочи.

— Это традиционная встреча, которую ждут германские бизнесмены, —указал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее о готовящейся встрече с Путиным заявили в Восточном комитете немецкой экономики. Своё участие предварительно подтвердили 20 глав немецких компаний.

А прошлой зимой Путин поддержал идею главы компании BP о встрече с британскими бизнесменами.