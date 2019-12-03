Путин провёл телефонный разговор с новой главой Еврокомиссии

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с новой главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Да, один из разговоров был именно с ней (главой Еврокомиссии. — Прим. Лайфа.), — сказал он.

При этом Песков не уточнил детали беседы, отметив лишь то, что разговор состоялся во вторник, 3 декабря.

Ранее стало известно, что фон дер Ляйен собирается позвонить Путину во время переговоров с лидерами "двадцатки" (G20). Официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер рассказал об этом на пресс-конференции в Брюсселе.

Напомним, с 1 декабря 2019 года Европейская комиссия со сроком полномочий по 2024 год приступила к работе под началом Урсулы фон дер Ляйен, которая ранее возглавляла Министерство обороны Германии. Её назначение на должность подтвердили ещё в июле.

Предыдущий председатель Жан-Клод Юнкер занимал свой пост с 2014 года. Произнося речь на последнем для него саммите ЕС, он прослезился и заявил, что гордиться тем, что мог служить Европе.