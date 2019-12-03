Песков рассказал, как образ "русских хакеров" стал "пугалкой" за рубежом

Этот миф стал широко использоваться иностранными властями для прикрытия своей головной боли и в целях отвлечения внимания населения от собственных проблем.

В Кремле "с известной долей иронии" относятся к сообщениям в СМИ о том, что очередные русские хакеры обнародовали документы о переговорах между Великобританией и США. Об этом в беседе с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

При этом он выразил мнение, что подобные мифы используются за рубежом для отвлечения внимания населения от собственных проблем.

— Это такой устойчивый термин уже — "российские хакеры". Его используют фактически как фетиш для отвлечения внимания от своих собственных проблем, — рассуждает представитель Кремля. — Очень удобно для демонизации и прикрытия своей головной боли использовать такую пугалку в виде "российских хакеров".

Ранее Лайф рассказывал, как американка отдала мошенникам $136 тысяч за борьбу с "русскими хакерами".

А в сентябре начальник британского штаба обороны генерал Николас Картер заявил, что Британия находится в состоянии кибервойны с Россией и Китаем, а иностранные хакеры якобы ежедневно угрожают королевству. Недавно британская контрразведка МI-5 даже отчиталась о "секретной операции" по "защите" телефонов политиков от русских киберпреступников.