ФСБ показала, как задерживали девятерых террористов в Москве и Челябинске

ФСБ РФ опубликовала видео с мест задержания двух главарей и семерых членов террористической организации "Хизб ут-тахрир аль-ислами"*.

На кадрах видно, как сотрудники спецслужбы проникают в дома и скручивают членов преступной группировки. Также под прицел камеры попало несколько гаджетов, изъятых у преступников.

Ранее стало известно, что в Москве и Челябинске задержали девятерых террористов, которые по указанию из-за рубежа распространяли в стране "идеологию террористической организации", а также вербовали в свои ряды местных жителей и трудовых мигрантов.

* Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.