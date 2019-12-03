Лещенко — об ошибке Бузовой в его фамилии: Главное, знает, что есть такой объект

Народный артист рассказал, что уважительно относится к певице и с удовольствием посетил бы её концерт.

Народный артист РСФСР Лев Лещенко прокомментировал оговорку телеведущей и певицы Ольги Бузовой в его фамилии.

— Может быть, оговорилась? Надо было её поправить просто, и она бы сказала: "Ой, извините, я просто оговорилась". Ничего в этом страшного нет. Главное, что она знает, что существует такой объект. Такие оговорки — они вполне могут быть, — сказал Лайфу Лещенко.

Артист также поделился, что с удовольствием сходил бы на концерт Бузовой.

— Она продвинутая такая и очень креативная девушка. Я уважительно к ней отношусь, потому что она завоевала место под солнцем, а это не так просто. Плохо могут говорить только люди, которые чего-то не добиваются или завидуют, — добавил он.

Напомним, Ольга Бузова оговорилась, назвав народного артиста РСФСР Льва Лещенко на премии "Золотой хит — 2019" "Львом Левченко".