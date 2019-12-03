Почти половина россиян назвала своё питание правильным

Лишь 22% граждан обращают внимание на содержание в рационе белков, жиров и углеводов, что является крайне важным, отмечают эксперты.

По результатам опроса, 48% россиян считают своё питание правильным и такое же количество уверено в обратном. При этом важность контроля белков, жиров и углеводов осознают только 22% респондентов. Об этом сообщает Всероссийский центр исследования общественного мнения (ВЦИОМ).

Так, о правильности питания чаще задумываются представители старших поколений в возрасте от 45 лет (87%), при этом молодые люди относятся к этому вопросу менее внимательно.

Большинство респондентов под правильным питанием подразумевает отказ от фастфуда, газировки и выпечки, и лишь 22% опрошенных контролируют содержание в рационе белков, жиров и углеводов. При этом только 7% пьют витамины и БАДы.

Кроме того, малое количество людей обращает внимание на сбалансированность рациона.

— Только каждый пятый из опрошенных знает о важности контроля макро- и микронутриентов. И совсем немногие в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище, — комментирует завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова "Известиям".

Понятие "полезные продукты" связывают с их питательными свойствами только 8% россиян, а 15% считают полезными те продукты, которые богаты витаминами. Большинство россиян (45%) обращает внимание на содержание ГМО в продуктах питания, а 26% — на агрохимикаты и пестициды.

— Уверен, большинство населения не старается разобраться в вопросе ГМО, а опирается на суждения. ГМО-растения выращивают с 1996 года, и от них пока никто не умер, — отметил замдиректора по научной работе Института общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН Сергей Брускин в разговоре с "Известиями".

Замруководителя Центра биологической регламентации использования пестицидов ВНИИ защиты растений Александр Лаптиев добавил, что полезность и питательность продуктов не зависит от применения пестицидов для защиты растений.

По мнению академика РАН, научного руководителя Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Виктора Тутельяна, пища должна быть безопасной, восполнять энергетические затраты человека, а химический состав рациона должен соответствовать физиологическим потребностям организма.

— Нам нужно получать порядка 170 химических соединений, причём треть из них незаменимы. Если они есть — мы здоровы, если нет — болеем. Самый простой пример — витамин С. Без него сначала начинается переутомление, а в клинических случаях наступает ломкость сосудов, кровотечение, — пояснил Тутельян.

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