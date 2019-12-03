Посол объяснил, почему Дания последней дала согласие на "Северный поток — 2"

Сендергорд заявил, что для решения подобного серьёзного вопроса 14 месяцев является хорошим результатом.

Перед выдачей разрешения на строительство газопровода "Северный поток — 2" Копенгаген хотел убедиться в том, что проект отвечает всем экологическим стандартам и международным обязательствам. Об этом заявил посол Дании в РФ Карстен Сендергорд.

По его словам, вопрос о строительстве трубопровода не был политическим, поскольку его решением более не занимался министр иностранных дел Дании. Выдачей разрешения занималось энергетическое агентство страны (DEA), которое придерживалось "своих обязательств и своих процедур" в решении вопроса.

Посол также отметил, что принятию положительного вердикта послужило то, что оператор "Северного потока — 2" Nord Stream 2 представил новый запрос, согласно которому трубопровод прокладывается уже не через территориальные воды Дании, а через экономическую зону страны за их пределами.

— Потребовалось 14 месяцев, чтобы это решение было принято. 14 месяцев — это неплохо. Это чисто административное решение и довольно прозрачный процесс, — цитирует Сендергорда РИА "Новости".

Как сообщал Лайф, ранее было устранено последнее препятствие для завершения строительства российского газопровода "Северный поток — 2" — разрешение на прокладку труб в своих территориальных водах дала Дания. Вице-премьер России Дмитрий Козак сообщил, что запуск процесса поставки голубого топлива по газопроводу состоится в середине 2020 года.